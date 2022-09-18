جو بايدن يلقي خطابه أمام الأمم المتحدة الأربعاء المقبل

يلقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطابه أمام الجمعية العامة التابعة لمنظمة «الأمم المتحدة»، يوم الأربعاء المقبل، بدلا من الثلاثاء يوم بداية المناقشة العامة.

وأشارت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية «بترا»، إلى أنه حسب التقاليد المتبعة في منظمة «الأمم المتحدة»، يكون أول المتكلمين في المداولات السنوية العامة، رئيس البرازيل يليه الرئيس الأمريكي ثم زعماء الدول الأخرى.

أمس السبت، وصل بايدن، برفقة جيل السيدة الأمريكية الأولى، إلى العاصمة البريطانية «لندن» للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي من المقرر إقامتها، غدا المقبل.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما بقصر بالمورال باسكتلندا.

إلغاء لقاء بايدن مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة

وصلت طائرة الرئيس الأمريكي، إلى مطار «لندن ستانستد»، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن بايدن سيقوم بزيارة نعش الملكة إليزابيث الثانية ومقابلة الملكة تشارلز الثالث، اليوم الأحد، قبل مشاركته في مراسم الجنازة الرسمية، غدا الاثنين.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، تم إلغاؤه، حيث سيعقد اللقاء خلال مشاركتهما في فعاليات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة «دايلي ميل» البلريطانية، إن الرئيس الامريكي، وزوجته، بدا في حالة معنوية جيدة، فيما كان في استقبالهما سفيرة «واشنطن» في المملكة المتحدة جين هارتلي.

بايدن سيوقع كتاب التعازي الرسمي الخاص بالملكة إليزابيث الثانية

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي كتاب التعازي الرسمي الخاص بالملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يتدفق على العاصمة البريطانية «لندن» نحو مليون شخص، غدا الاثنين، قبل الجنازة

ومن بين القادة الذين وصلوا إلى «لندن»، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، جاستون براون، وزاروا «لانكستر هاوس»، السبت لتوقيع كتاب تعازي للعائلة المالكة.

وتم نشر الآلاف من أفراد شرطة العاصمة لندن، وتم إحضار 2000 فرد أمن من التعزيزات من كل قوة أخرى تقريباً في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.