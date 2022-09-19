تفاصيل اليوم الأخير لجنازة الملكة إليزابيث.. انتهاء الوداع ومراسم الدفن

بدأ جثمان الملكة إليزابيث رحلته الأخيرة صباح اليوم الإثنين في ختام 10 أيام من الحداد الوطني منذ إعلان وفاتها في الثامن من سبتمبر الجاري، وقال قصر «باكنجهام»، إن الملكة وجهت إلى وضع لمسات شخصية على مراسم جنازتها، قبل وفاتها.

الملكة إليزابيث وضعت لمسات شخصية على مراسم جنازتها

وتقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية تبدأ بقداس في كنيسة وستمنستر، ثم ينتقل الجثمان إلى قلعة «وندسور»، لإقامة مراسم أكثر خصوصية، إلى أن يتم دفن الملكة إليزابيث في مراسم خاصة، وفيما يلي تفاصيل اليوم الأخير للملكة وفقا لشبكة «بى بي سي».

انتهاء الفترة المخصصة لنظرة الوداع

انتهت فترة إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية في ويستمنستر هول بقلب لندن، بعد اصطفاف الآلاف لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة.

وفي الثامنة من صباح اليوم، فتحت السلطات الأبواب للضيوف الذين سيتوافدون لحضور جنازة الملكة قبل بدء مراسم الصلاة

وتبدأ مراسم اليوم الجنائزي للملكة إليزابيث في العاشرة والنصف حيث سيتم نقل نعش الملكة إلى وستمنستر آبي من أجل القيام بمراسم الجنازة.

كما تبدأ مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في كنيسة ويستمنستر أبي وتلتزم الجنازة بقواعد البروتوكول الصارمة لجنازات الملوك وعلى رأسها الموكب العسكري.

نهاية مراسم الجنازة

وسيدوي صوت البوق في نهاية مراسم الجنازة، ويتبعه صمت في البلاد لمدة دقيقتين، كما سيتم عزف النشيد الوطني وموسيقى جنائزية في نهاية القداس.

الثانية عشر و15 دقيقة

سيتم نقل نعش الملكة إليزابيث في موكب سيراً على الأقدام بعد القداس من وستمنستر آبي إلى ويلنغتون آرش، في هايد بارك كورنر بلندن، وسيقود الملك أعضاء العائلة المالكة خلف عربة المدفع التي تحمل نعش الملكة.

وفي الواحدة ظهرا ستبدأ رحلة نعش الملكة إليزابيث الأخيرة إلى قلعة ويندسور بمجرد وصوله إلى ويلنغتون آرش، وفي تمام الساعة الرابعة يدخل التابوت إلى كنيسة القديس جورج لإجراء مراسم الدفن وكنيسة سانت جورج هي الكنيسة التي تختارها العائلة المالكة بانتظام لحفلات الزفاف والتعميد والجنازات.

وتنتهي مراسم دفن الملكة إليزابيث في الخامسة إلا ربع وسيغادر الملك وأفراد العائلة المالكة الكنيسة، والسابعة والنصف مساء، سيتم دفن الملكة مع زوجها الراحل الأمير فيليب في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس الواقعة داخل كنيسة القديس جورج.