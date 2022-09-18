تعرف على موعد جنازة الملكة إليزابيث.. متى وكيف؟

تزايدت مؤشرات البحث على مؤشر جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وسط توتر وحزن شديد في بريطانيا، بعد رحيلها عن عمر ناهز الـ96 عاما، إذ أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني عن تفاصيل وموعد اختتام مراسم الجنازة الرسمية للملكة الراحلة، كما أن القصر استعد بشكل جدي لوداعها.

موعد جنازة الملكة إليزابيث

وأكد قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا، أن موعد جنازة الملكة إليزابيث، من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة من صباح غد الاثنين، وسط ترتيبات وتجهيزات عالية الدقة تليق بوداع الملكة الأطول حكما في بريطانيا، داخل كاتدرائية ويستمنستر بلندن، بعد نقلها من البرلمان البريطاني، مع حضور أكثر من ألفي شخص مدعو من بينهم قادة الدول وأفراد العائلات الملكية.

قادة الدول يشاركون في جنازة الملكة إليزابيث

ومع إعلان موعد جنازة الملكة إليزابيث، أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، والملك تشارلز الثالث وأحفاد الملكة، وأكثر من 200 قائد، و20 عضوا من العائلات الملكية البربطاينبة، بالإضافة إلى أكثر من 450 ضيفا أجنبيا ينوي حضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وبحسب شبكة «بي بي سي» الأمريكية، فإن الانتهاء من مراسم جنازة الملكة إليزابيث، سيجري نقل نعش الملكة في موكب خاص من قاعة الكاتدرائية ويستمنستر على إحدى عربات المدفعيات البريطانية تابعة للقوات البحرية الملكية بالبلاد متجها إلى ويلنغتون آرش.

ووفقا لقناة «سي إن إن» الأمريكية، يتجه بعد ذلك الموكب إلى كنيسة سانت جورج السادس بوندسور في تمام الساعة الثالثة مساء لإقامة صلاة الجنازة بحضور ما يقرب من 800 شخص قبل مراسم الدفن الرسمية التي يحضرها أفراد العائلة الملكية فقط، وبعد ذلك تدفن الملكة اليزابيث داخل القبر الملكي بجوار زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة.