7 معلومات عن جنازة الملكة إليزابيث قبل تشييع جثمانها.. غياب بابا الفاتيكان

تتجه أنظار الجميع بعد ساعات قليلة، إلى جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية صاحبة أطول حكم في تاريخ بريطانيا التي ستكون مراسم جنازتها غير مسبوقة وتشهد 7 نقاط بارزة سنستعرضها خلال التقرير التالي.

غياب بابا الفاتيكان

سيغيب بابا الفاتيكان فرنسيس عن مراسم الدفن الإثنين، وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيانا رسميا توضح فيه أن مسؤولا كبيرا سيحضر بدلا من البابا الذي أرسل برقية تعزية للملك الجديد تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة.

رئيس وزراء مصر يحضر الجنازة

أوفدت الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ممثلا عن جمهورية مصر العربية بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور الجنازة التي سيحضرها عدد كبير من قاعدة العالم.

استبعاد قادة دولة من الحضور

رغم توجيه بريطانيا الدعوة إلى نحو 500 شخصية عامة ورؤساء دول لحضور جنازة إليزابيث الثانية إلا أن مراسل بي بي سي، جيمس لاندال كشف أنه لم يتم توجيه دعوات إلى روسيا أو بيلا روسيا التي تعد حليفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو قادة دولة ميانمار.

إجازة رسمية بأمر الملك

أمر ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث السبت الماضي بأن يكون يوم تشييع جنازة والداته الملكة إليزابيث الثانية إجازة رسمية في البلاد من أجل تسهيل حضور الأشخاص الجنازة وسهولة تأمين الشخصيات التي ستحضر للحدث المرتقب.

عرض سينمائي للجنازة

ذكر المسؤولون في قصر باكنجهام، أن الجنازة ستشمل الوقوف دقيقتين حدادا في جميع أنحاء بريطانيا قبل وقت قصير من ختام مراحل تشييع الجنازة، وسيتم نقل الجنازة في 125 دارا سينمائية في جميع بريطانيا على أن يكون الدخول مجاني، بجانب عرضها أيضا على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات.

خطة تأمين محكمة

ذكر النائب المساعد في شرطة لندن، ستيوارت كوندي لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن بريطانيا ستشهد أكبر مهمة تأمين على الإطلاق وسط حضور شخصيات عالمية لحضور الجنازة ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإمبراطور اليابان نارو هيتو، وسيحضر 2000 فرد أمن من مختلف الأماكن في بريطانيا للتأمين في حدث سيكون تحديا أكبر من تنظيم أولمبياد 2012 ومن الاحتفال باليوبيل البلاتيني «احتفال 70 سنة» لتولي الملكة، لافتا إلى أنه سيوجد استعانة بالكلاب البوليسية والخيول وطائرات هيلكوبتر ومراقبة وأفراد أمن سريين للجنازة الرسمية الأولى في بريطانيا منذ جنازة رئيس الوزراء الأسبق وينستون تشرشل عام 1965.

الأحفاد يشيعون الجدة الملكة

نظم أحفاد الملكة وقفة احترام مدتها 15 دقيقة حول نعشها وكان منهم الأميران وليام وهاري اللذان ظهرا بالزي العسكري بناء على طلب الملك تشارلز الثالث وانحنت رؤوس الأحفاد إجلالا لروح الملكة.