أسعار السخانات الكهربائية في مصر 2022.. تبدأ من 1245 جنيها

مع انتهاء فصل الصيف واقتراب فصل الشتاء، تبدأ عمليات البحث من جانب شريحة كبيرة من المواطنين عن أسعار السخانات الكهربائية في مصر، لأن السخان الكهربائي بالوحدات السكنية يعتبر من أهم احتياجات المواطنين خلال الشتاء، خاصة مع البرودة الشديدة للموسم والتي يترتب عليها عدم الاستغناء عن المياه الساخنة في الحمامات والمطابخ.

مفاضلة بين «الماركات»

هذا ولا تتضمن عمليات البحث عن أسعار السخانات فقط، بل يكون هناك أيضا مفاضلة في الماركات المختلفة الموجودة في الأسواق المحلية المصرية، وأيضا الأنواع الأقل استهلاكا للكهرباء، لتجنب الفواتير العالية، أو الدخول في شريحة استهلاك أعلى، مما يعمل على زيادة قيمة الفواتير الشهرية للكهرباء.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار السخانات الكهربائية فى مصر، وذلك في إطار الخدمات المتواصلة، التي تحرص الوطن على إتاحتها وتوفيرها لجميع المتابعين والقراء، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع التجارية المختلفة، وجاءت كالتالي:

أسعار السخانات الكهرباء 2022

تتراوح أسعار السخان الكهربائي ما بين 1439 جنهيًا إلى 6660 جنيهًا، وذلك وفق للموديل وللسعة:

- سخان وايت ويل كهربائي سعة 30 لترا بسعر 1439 جنيها.

- سخان يونفرسال كهربائي بسعة 45 لترا بسعر 2038 جنيها.

- سخان كهربائي من ماركة يونيون إير سعة 40 لتر، بسعر 1245 جنيها.

- سخان كهربائي من ماركة يونفرسال موديل جلاكسيا بسعة 50 لترا بسعر 2038 جنيها.

- سخان كهربائي من ماركة أوليمبك عادي بسعة 55 لترا بنحو 1880 جنيها.

- سخان كهربائي من ماركة تونيدو بسعة 45 لترا بسعر 2595 جنيها.

- سخان كهربائي ماركة فريش بسعة 30 لترا كهربائي بسعر 1287 جنيها.

- سخان ماركة فريش بسعة 50 لترا بسعر 1490 جنيها.