هل يصح إعداد الشاي والنسكافية والمشروبات الساخنة من مياه السخان؟

تعد المشروبات الساخنة من أكثر الأشياء التي يحرص الكثيرين على تناولها بشكل يومي، خصوصا تلك التي تحتوي على نسبة من الكافيين مثل الشاي والنشكافية وغيرها من المشروبات الأخرى، ما يجعل محبيها يبحثون عن أسهل الطرق لإعداد تلك المشروبات، حتى لا يجدون صعوبة في إعدادها بشكل يومي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، طرح الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلا حول إعداد المشروبات الساخنة من مياه السخان، دون أن يكون هناك حاجه لاستخدام البوتاجاز أو الكاتيل لإعدادها، وتواصلت «الوطن» مع دكتور الباطنة عبدالرحمن محمد، لمعرفة أضرار إعداد المشروبات الساخنة من مياه السخان، والأسباب التي تمنع ذلك، ونوضح من خلال هذا التقرير لماذا لا يتم استخدام مياه السخان في إعداد المشروبات الساخنة، وجاءت الأسباب كالتالي:

هل يصح إعداد المشروبات الساخنة من مياه السخان؟

أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد أن استخدام الوسائل التي تساعد على غليان المياه أمر صحي بشكل كبير، إذ أن المياه عندما تصل إلى درجة حرارة عالية، تعمل على التخلص من أي من الميكروبات الموجودة بها، ولا يمكن استخدام مياه السخان في إعداد المشروبات الساخنة.

وأشار الدكتور عبد الرحمن خلال حديثه لـ «الوطن» أن سخان المياه دائما يتعرض للصدأ من الداخل نتيجة لتفاعل المياه مع محتوياته، ما يجعل المياه التي يتم استخدامها غير صالحة للشرب أو استخدامها في إعداد المشروبات والطعام، حتى لا يتعرض المستخدم للتسمم الناتج عن هذا الصدأ، والذي ينتقل للمستخدم في المياه.

وأضاف دكتور الباطنة في حديثه أن استخدام فلاتر المياه يعمل أيضا على تنقية المياه من الشوائب التي تتواجد بها، والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض على المدى البعيد، وعند استخدام مياه السخان في أعداد المشروبات الساخنة لا يتم استخدام فلتر المياه، فلذلك لا تصلح مياه السخان لاستخامها في إعداد المشروبات والطعام.