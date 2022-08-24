«شغل السخان قبل استخدامه بـ20 دقيقة».. روشتة لتقليل فاتورة الكهرباء

حذر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، من بعض التصرفات التي تؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء، قائلًا إن ترك شواحن المحمول والحواسيب بدون أي اهتمام في الكهرباء تستهلك كميات بسيطة من الفاتورة يوميا، ولكن مع مرور الوقت تكتشف أن فاتورة الكهرباء مرتفعة للغاية.

طريقة خاطئة في استخدام التليفزيون

وأضاف «حمزة»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر «قناة dmc»: «في بعض الأحيان نستخدم الريموت لغلق التليفزيون ولا نفصله عن مصدر الكهرباء، وهذا الأمر يؤدي إلى سحب كمية كبيرة من كارت الشحن.. وأي جهاز نتركه في المصدر يسحب كمية كبيرة من الكهرباء ومع تجميع كل الأجهزة تكون الفاتورة مرتفعة للغاية وتؤثر على المواطن».

أسباب زيادة فاتورة الكهرباء

وتابع حمزة أن أي جهاز يعمل في التسخين يكون أعلى في معدل الاستهلاك مثل «الأفران الكهربائية والميكروويف والكاتيل وغلاية المياه»، محذرًا من الغسالة «الفول أوتوماتيك»، إذ تحتوي على برامج تسخن بدرجات حرارة عالية جدًا.

وأشار إلى أنّ غسالة الأطباق بها برامج تجفيف حيث يؤدي الإفراط في استخدامها إلى زيادة فاتورة الكهرباء، وهناك الاستشوار وغيرها من أدوات التجميل الكهربائية، لافتًا إلى أن أجهزة التكييف تزيد من استهلاك الكهرباء في الصيف، مقابل الدفايات والسخانات الكهربية في التكييف.

ولفت، إلى أن أفضل شيء للسخان الكهربي هو تشغيله قبل احتياجه بـ20 دقيقة على الأكثر، ولا يجب توصيله في الكهرباء طوال اليوم، حيث يساعد هذا الأمر على ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الجهاز نفسه، كما أنه أكثر أمانا.