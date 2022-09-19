تفاصيل زيارة وفد أوروبي إلى متحف الغردقة.. يضم ألفي قطعة أثرية

استقبل متحف الغردقة وفدا أوروبيا من مسئولي التسويق والمبيعات بألمانيا والنمسا وسويسرا، وكان في استقبالهم فريق العلاقات العامة بالمتحف، وأبدى الوفد إعجابه بمقتنيات المتحف الذي يضم 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة، بداية من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصور الحديثة.

وفد أوروبي يبدي إعجابه بمتحف الغردقة

وكشف حمادة أمام مدير متحف الغردقة، أن زيارة الوفد الأوروبي لمتحف الغردقة من تعكس اهتمام دول العالم بالآثار المصرية، موضحا أن الزيارة سيكون لها مردودا جيدا على السياحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الاثنين، أن متحف الغردقة يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية من عصور ما قبل التاريخ.

إقبال على متحف الغردقة

وأضاف «إمام»، أن متحف الغردقة يشهد إقبالا كبيرا من السائحين المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، والذين يبدون انبهارهم بمقتنيات المتحف والحضارة المصرية، مؤكدا أن شركات السياحة تضع زيارة المتحف ضمن البرنامج الأساسي لرحلات اليوم الواحد، لافتا إلى أن المتحف يستقبل رحلات للمدارس والجامعات ورواد الفنادق السياحية من المصريين والأجانب يوميا.

متحف الغردقة

يذكر أن متحف الغردقة يعد أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 160 مليون جنيه، ويضم أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية، وأنشئ على مساحة 10 آلاف متر، تخصص منها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية، ويقع في طريق القرى بمنطقة مبارك 6 جنوب مدينة الغردقة.