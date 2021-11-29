إقبال السائحين على متحف رمال الغردقة.. الأول من نوعه في الشرق الأوسط

شهد متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة، إقبالا كثيفا من السائحين الأجانب، الذين أتوا من بلاد متعددة لمشاهدة حوالي 60 تمثالا وقطعة صممت من الرمال، والتي ترمز إلى فن عجائب الأرض.

ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء.

المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وكشف عمرو أبو جبل، مدير متحف الرمال بالغردقة، أن المتحف يشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب، من خلال الرحلات السياحية التي تنظمها شركات السياحة لمعالم والمناطق السياحية بالغردقة، مؤكدا أنه الأول من نوعه بالشرق الأوسط والأول على العالم في استخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء.

وأوضح «أبو جبل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحف نحت في 7 أشهر، واشترك في ذلك 40 فنانا من 13 دولة مختلفة، باستخدام 13 ألف متر مكعب من رمال متخصصة نسبة أملاح منخفضة، وتأتي من صعيد مصر، وبالتحديد من محافظة قنا، و5 آلاف متر مكعب من المياه.

متحف الرمال يضم 60 تمثال مجسم وثلاثي الأبعاد

ولفت المدير إلى أن المتحف ينقسم إلى قسم تاريخي وآخر يوناني، ويرمز إلى فن عجائب الأرض، ويضم 60 تمثالا لأبوالهول والأهرامات وكليوباترا وإيزيس ونفرتيتي وإخناتون وإله المياه وزيروس، من شخصيات الأساطير مثل الحصان المجنح، والشخصيات الرومانية مثل يوليوس قيصر، واليونانية مثل إسكندر الأكبر، والكرتونية أمثال توم وجيري وسبونش بوب وسبيدر مان.