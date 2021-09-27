«العناني» يتفقد متحف الغردقة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة (صور)

نظم متحف أثار الغردقة مساء اليوم الاثنين، حفلاً فنياً داخل المتحف بمناسبة احتفال اليوم العالمي للسياحة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، ومحافظ البحر الاحمر، اللواء عمرو حنفي، وعدد من كتاب السياحة بالصحف المصرية، حيث وصل وزير السياحة إلى مدينة الغردقة، قبل قليل، لحضور الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وتفقد وزير السياحة والأثار، فور وصوله إلى مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم الاثنين، متحف أثار الغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، وكذلك المرافقين له من كتاب السياحة في عدد من الصحف المصرية.

وزير السياحة يزور معرض كرنفال الفن التشكيلي

ومن المقرر أن يقوم الوزير ومرافقوه ومحافظ البحر الأحمر، عقب الحفل المقام بمتحف آثار الغردقة، بزيارة معرض كرنفال الفن التشكيلي، الذي يقام بالممشى السياحي، على هامش احتفالات مدينة الغردقة باليوم العالمي للسياحة.

ويفتتح وزير السياحة معرض الفن التشكيلي بالممشى السياحي بالغردقة، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للسياحة، والذي يتخلله فقرات فنية، وكذلك معرض يضم أعمال 120 فناناً تشكيلياً من المشاركين فى فاعليات احتفالات يوم السياحة العالمي.

فقرات فنية أجنبية ولعب أطفال

وتشمل الاحتفالات فقرات فنية أجنبية ولعب أطفال، وكذلك فنون تشكيلية وفنانين من عدة دول مختلفة، ومن المقرر أن تختتم الاحتفالات في وقت لاحق من مساء اليويم، وتضم الاحتفالات بيوم السياحة العالمي عرض لوحات فنية لـ120 فناناً وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشى السياحي في مدينة الغردقة.