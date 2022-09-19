انتهاء أعمال تطوير قاعة «العصر اليوناني الروماني» بالمتحف المصري

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار الانتهاء من أعمال تطوير وترميم قاعة العصر اليوناني الروماني بالمتحف المصري بالتحرير حيث انتهى تطوير الإضاءة وبطاقات الشرح وممرات قاعة 49 بالدور الأرضي والتي تضم مجموعة من التماثيل والتوابيت التي تعود إلى العصرين اليوناني الروماني.

مشروع تطوير المتحف المصري

وقالت صباح عبد الرازق مدير المتحف، إنّ أعمال التطوير بالقاعة والتي تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للمتحف شملت إعادة الحوائط لألوانها التي كانت عليها عند بناء المتحف منذ أكثر من 100 عام حيث كشفت أعمال التطوير والترميم عن وجود زخارف عربية طمست تحت طبقات من الطلاء وصل عددها لسبع طبقات من الألوان المختلفة والتي تعاقبت على المتحف مع كل تجديد.

وأضافت أن قطاع المتاحف وضع سيناريو عرض جديد للمتحف يستطيع الزائر رؤيته بمجرد الدخول للمتحف حيث تستقبل القاعة 49 الجمهور بمجموعة من تماثيل العصرين اليوناني والروماني كما تم تنفيذ أعمال إضاءة مميزة وترميم التوابيت المنتشرة على الجانبين.

برنامج تعليمي بعد تطوير القاعة

وفي سياق متصل تم تنظيم برنامجًا تعليميًا طوال الأسابيع الماضية للفئة العمرية من 11 إلى 14 عامًا، حمل اسم «مصر تلتقى باليونان وروما»، وشمل البرنامج جولة إرشادية بالقاعتين 49 و50 بالدور الأرضي بالمتحف، والتي تعرض قطع أثرية متنوعة من العصرين اليوناني والروماني، قام خلالها أمناء قسم العصرين اليوناني والروماني بالشرح للمشاركين حول تأثير الحضارة والفن المصري القديم على الفن اليوناني والروماني، وذلك باستخدام بطاقات تفاعلية من تصميم أمناء المتحف ومشروع تطوير المتحف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تضمن البرنامج ورش عمل لإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة في المتحف.