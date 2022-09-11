الكشف عن خبيئة أثرية تضم مجموعة من العملات بمدينة إسنا

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس للآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة إسنا، في الكشف عن خبيئة أثرية تضم عددًا من العملات من عقود تاريخية مختلفة من العصر الإسلامي، إضافة إلى أجزاءٍ من قوالب سك العملة ووزنها.

وأكّد مصطفى وزيري أهمية هذا الكشف الذي ربما يشير إلى وجود دار سك ووزن للعملة في مدينة إسنا، وهو ما ستعمل البعثة عليه، خلال الفترة المقبلة، الكشف عنه.

العثور على عملات من عصر المماليك

وقال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن البعثة الأثرية بدأت عملها في الموقع العام الماضي بالجزء الواقع خلف معبد إسنا مباشرة، وعثرت على هذا العدد الهائل من العملات، والتي تضم عملة ذهبية تعود إلى عصر العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي، ونحو 286 عملة فضية لسلاطين وملوك المماليك تعود إلى عصور 19 ملكًا وسلطانًا في العصر المملوكي، لفتراتٍ تاريخية مختلفة.

وتضم عملةٍ أجنبية تعود إلى عصر الملك ليفون الثاني ملك الأرمن، والذي عاصر الفترة المملوكية، إضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية والنحاسية من العصر العثماني.

العثور على درهم تذكاري

فيما أوضح فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، أنه يأتي من بين العملات المكتشفة دينار فاطمي من الذهب يعود لعصر العزيز بالله، ودرهم نجم الدين أيبك، ودرهم الملك العادل بدر الدين سلامش المصنوعان من الفضة، إضافة إلى نصف درهم للملك المنصور سيف الدين قلاون، ونصف درهم من الفضة للملك المنصور سيف الدين قلاون، وعدد من الدراهم المصنوعة من الفضة منهم درهمين للملك العادل زين الدين كتبغا، ودرهم الملك المنصور سيف الدين أبو بكر، ودرهم الملك الكامل سيف الدين شعبان.

كما تضم درهم تذكاري بمناسبة تتويج الملك تيفون الثاني، ومجموعة من العملات البرونزية والنحاسية من العصر العثماني.