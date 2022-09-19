«معلومات الوزراء»: إشادات دولية بالتقدم المذهل في تعليم الإناث بمصر

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الضوء على الإشادات العالمية بارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم العالي في مصر، حيث أشاد البنك الدولي في تقرير حديث، إلى التقدم المذهل في نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي، مرجعا السبب إلى ارتفاع عدد خريجي المدارس الثانوية والنمو في عدد السكان في سن المدرسة والجامعة.

ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 2.7 مليون طالب إلى 3.2 مليون طالب، ويتوقع ارتفاع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي من 31% في عام 2014 إلى نحو 39% في عام 2025.

ولفت التقرير كذلك، إلى ارتفاع نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي، حيث أوضح أنّ التحاقهم بالجامعات الحكومية جاء بنسبة 55% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، وهو ما يسلط الضوء على التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات القليلة الماضية.

تقدم مذهل في تعليم الإناث

وأشار التقرير إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التعليم العالي، حيث ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور من حملة الشهادات العليا من 7 إناث لكل 10 من الذكور في عام 2015 إلى 12 من الإناث لكل 10 من الذكور في عام 2017.

وأكد التقرير أنّ الارتفاع في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي يعد إنجازًا، إلا أنّه يمثل في الوقت ذاته تحديًا ماليًا ولوجستيًا، حيث ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 4 ملايين مقعد لطلاب التعليم العالي بحلول عام 2025.

وأفاد المركز، بأنّ تقرير البنك الدولي، أوضح إطلاق الحكومة المصرية عدة مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وتحسين الجودة، ومدى ملاءمة القطاع لاحتياجات سوق العمل بشكل أفضل.