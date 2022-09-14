«معلومات الوزراء»: إشادة عالمية بنجاح تجربة مصر في القضاء على فيروس سي

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشاد بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي»، مشيرا إلى قدرة مصر التغلب عليه، رغم أنّها كانت تصنّف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.

الكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي فيروس سي

وأشار التقرير كذلك، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي فيروس سي وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث فحصت الدولة المصرية أكثر من 60 مليون شخص، وعالجت أكثر من 4 ملايين آخرين، ما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي، واصفا الحملة بأنّها «كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولا، بصورة جعلت مصر على حافة أن نكون أول بلد يقضي على التهاب فيروس سي».

تقليل الإصابات ترك عائدا رائعا للاستثمار في الصحة

وأوضح المركز، أنّ المنتدى أشار في تقريره إلى أنّ مصر نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي لإعطاء الأولوية لمواجهة تفشي الفيروس، خاصةً وأنّ الحملة استهدفت بذل جهود أوسع لتعزيز الرعاية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، كما ساهمت الحكومة المصرية بدعم قدره 442.5 مليون دولار، مضيفا أنّ ما حققته مصر من وفرة سنوية بعد القضاء على المرض يعد عائدًا رائعًا من حيث الاستثمار في الصحة العامة.