USAID تناقش مبادرة المعلم المتميز مع «التعليم العالي»: 50 مليون دولار لتطوير التدريس

عقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لمناقشة تطوير كليات التربية بالجامعات المصرية، بحضور الدكتور محمد الشناوي، القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك بمقر الوزارة، حيث استعرض وفد الوكالة ملامح مبادرة المعلم المتميز والتي تقدر بنحو 50 مليون دولار، لتعزيز برنامج إعداد وتطوير المعلمين بالجامعات المصرية، وتزويدهم بمهارات متميزة لدعم تعليم الطلاب، ما يساهم في رفع كفاءة مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية.

تعزيز التعاون بين «التعليم العالي» وUSAID

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير التعاون المثمر على مدار السنوات الماضية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية المشتركة التي تم تنفيذها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع الوكالة، ومنها: مشروع تطوير كليات التربية، وتدريب خريجي تلك الكليات على أحدث طرق التدريس بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة بأساليب التعليم في العالم.

تطوير البرامج الدراسية بكليات التربية

كما ناقش الاجتماع، إمكانية تطبيق المبادرة والتي تمتد لمدة 5 سنوات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير برامج دراسية جديدة بكليات التربية بالجامعات المصرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة في هذا المجال، فضلًا عن تطوير معامل كليات التربية وتجهيزها بأحدث الإمكانات، إضافة إلى دعم المعلمين الحاليين والمستقبلين لاكتساب مهارات التدريس وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في التعليم والمناهج الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل المبادرة تصميم وتنفيذ برامج إعداد وتأهيل المعلم بجودة عالية، كما ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكنولوجيا التعليم، وإعداد الشراكات بين الجامعات المصرية الحكومية والجامعات الأمريكية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية، والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا دعمه لمشروع تطوير كليات التربية، والتعاون مع الجامعات في هذا المشروع، لإكساب خريجي تلك الكليات المهارات والمعارف اللازمة، وتحسين جودة التعليم.

حضر الاجتماع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، روبرت باورز، مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة، وكايت مالوني، مدير فريق التعليم الأساسي، وأندي هاتفيلد، مدير مشروع مبادرة المعلم المتميز، والدكتور مجدي بخيت، الخبير الاستشاري بالمشروع، ودينا سليم، خبير إدارة المشروعات، ونادر أيوب، خبير إدارة المشروعات.