وزير التعليم العالي: استراتيجية الملكية الفكرية تساعد على توطين الصناعة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إنَّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يساعد على توطين الصناعة في مصر بحماية الابتكارات والباحثين في جميع المجالات ومناحي الحياة، مشيرًا إلى أنَّه لا بد من تشجيع الباحثين المبدعين والمبتكرين، من خلال إحساسه بأن حقه محفوظ من خلال القوانين الداعمة.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأشار وزير التعليم العالي، خلال كلمته، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، إلى أنَّ منظمة الملكية الفكرية أنشئت عام 1970، مبينًا أنَّ مصر انضمت للمنظمة في 1975، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التعليم العالي بذلت الكثير من الجهود في قضية الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية.

المساعدة في توطين الصناعات

وقال إنَّ الوزارة قدّمت 884 براءة اختراع في مصر، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تبنّت مشروعاً منذ بدايته كبراءة الاختراع وحتى وصوله لمنتج نهائي، للمساعدة في توطين الصناعات، مؤكّدًا أنَّ مصر من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنَّه خلال الأسبوع الحالي سوف تستقبل مصر رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهي أول زيارة له لدولة عربية، وسوف تكون ضمن جولاته زيارة إلى جامعة القاهرة والمتحف الحضاري ومسجد السلطان حسن والأوبرا.

واستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تمّ إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و«رؤية مصر 2030»، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.