آخر تطورات التأمين الصحي الشامل بأسوان.. 11 مستشفى لخدمة 1.6 مليون

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن هناك تنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، للإسراع بالأعمال الإنشائية المتبقية، مع أعمال التجهيزات الطبية، لتصبح 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة جاهزة للتشغيل الفعلي، بعد أن بلغت نسبة تسجيل المواطنين على مستوى المحافظة، أكثر من 70% من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة.

التأمين الشامل يخدم 1.6 مليون مواطن

أضاف المحافظ، في بيان، أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان نهاية العام الحالي، من أجل توفير الخدمة الصحية المتكاملة بجودة عالية لأكثر من 1.6 مليون نسمة، جارى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، والتجهيز لمستشفيات حورس بإدفو، والرمد بأسوان، والمسلة للحميات، فيما تسابق الجهات المعنية الزمن لإنهاء الأعمال الإنشائية بمستشفيات كوم إمبو ودراو ونصر النوبة، كما تم الانتهاء من إدخال المرافق العامة لمستشفى حورس بإدفو، بتكلفة 24 مليون جنيه من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

600 مليون جنيه لإنشاءات مستشفى حوريس

أوضخ عطية، أن مستشفى حورس وصلت تكلفتها الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه، وهى تخدم أكثر من نصف مليون نسمه، وتضم 3 مبانى تحوى 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، و8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.