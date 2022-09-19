ملوك أوروبا يشاركون في جنازة الملكة إليزابيث الثانية (صور)

شهدت جنازة الملكة إليزابيث الثانية حشدًا ضخمًا من الملوك الأوروبيين، ومن المتوقع أن يشارك أفراد العائلة الملكية والملوك وأولياء العهد من جميع أنحاء العالم في الجنازة الرسمية، فيما سيكون مناسبة تاريخية، وسيقدم أعضاء العائلات الملكية في أوروبا تحية مؤثرة بشكل خاص، إذ كان العديد منهم مقربين من الملكة الراحلة كأصدقاء وعائلة، وفق ما ذكرته شبكة «جبي بي نيوز» البريطانية.

العائلة الملكية الإسبانية تشارك في الجنازة

وتابعت الشبكة البريطانية أنَّه يحضر الجنازة جيلان من الملوك الإسبان، الملك الحالي فيليب السادس والملكة ليتيزيا، ووالدا فيليب الملك السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا، وكان الملك فيليب هو ثالث ابن عم الملكة إليزابيث الثانية، وكان يطلق عليها بمودة اسم «العمة ليليبيت»، بينما كان والده الملك خوان كارلوس هو حفيد الملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر، في برقية أرسلتها إلى قصر باكنجهام؟

وقال الملك فيليب إنَّ «إحساس الملكة بالواجب والالتزام والخدمة مدى الحياة لشعب المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية كانت مثالاً لنا جميعًا وستظل إرثًا قويًا وقيّمًا للأجيال القادمة».

الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا

وتابع التقرير أنَّ الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج يقدمان تعازيهما في لندن، ونقل التقرير عن الملك هارالد قوله في بيان: «منذ ما يقرب من قرن كرست جلالة الملكة حياتها لخدمة الكومنولث، متبعة الشعب البريطاني خلال الأيام الجيدة والسيئة، في أوقات السعادة والحزن»، كما تحضر الجنازة ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، وهي ابنة عم الملكة إليزابيث الثانية، وقالت في رسالة إلى الملك تشارلز الثالث: «كانت والدتك مهمة جدًا لي ولعائلتي، وكانت شخصية بارزة بين ملوك أوروبا ومصدر إلهام كبير لنا جميعًا».

ملك بلجيكا والعائلة الملكية موناكو يشاركان

وتابع التقرير أنَّ الملك فيليب والملكة ماتيلد يمثلان بلجيكا في الجنازة، إذ ينحدر فيليب من سلالة ملك بلجيكا ليوبولد الأول، عم الملكة فيكتوريا، وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصدرَت الأسرة رسالة تقول: «سنحتفظ دائمًا بذكريات جميلة لهذه السيدة العظيمة التي أظهرت كرامتها وشجاعتها وتفانيها طوال فترة حكمها، وستظل كل لقاءاتنا محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد»، كما سيمثل العائلة الملكية في إمارة موناكو في الجنازة الأمير ألبرت الثاني والأميرة تشارلين، وفي رسالة إلى الملك تشارلز الأسبوع الماضي، قال ألبرت: «كان التزام صاحبة الجلالة الراسخ وتفانيها في أداء الواجب خلال فترة حكمها دائمًا ملهمين للغاية».

ملكا هولندا والسويد يشاركان ويقدمان التعازي

كما ينضم الملكان الهولنديان الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما إلى العائلة المالكة، ويحضر الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما الجنازة في لندن نيابة عن العائلة الملكية الهولندية، وقالوا في بيان: «نتذكر الملكة إليزابيث الثانية باحترام عميق وعاطفة كبيرة، صامدة وحكيمة كرست حياتها الطويلة لخدمة الشعب البريطاني»، كما تحضر العائلة الملكية السويدية، ممثلة بالملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا، وقال الملك جوستاف في بيان: «لقد كانت دائما عزيزة على عائلتي ورابط ثمين في تاريخ عائلتنا المشترك».