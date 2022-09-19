بدء وصول الوفود الرسمية لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث

وصلت الوفود الرسمية المشاركة في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية «ويستمنيستر»، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا برفقة زوجته بريجيت، وفقًا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

جنازة رسمية للملكة إليزابيث

وتُقام اليوم المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث في ختام اليوم العاشر من الحداد الوطني بحضور عدد من ملوك وزعماء العالم، وتبدأ الجنازة بقداس في كنيسة وستمنستر.

دفن الملكة داخل كنيسة القديس جورج

وبعد انتهاء القداس سيتمّ نقل ثم الجثمان إلى قلعة «وندسور»، لإقامة مراسم أكثر خصوصية، إلى أن يتم دفن الملكة إليزابيث داخل كنيسة القديس جورج.

يُشار إلى أنَّ السلطات البريطانية أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر الجاري.