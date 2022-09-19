 موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 للقطاعين العام والخاص

يترقب كثيرون خصوصًا في المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444، وهو اليوم الوطني الـ92 الذي بدأ التحضير له وإقامة التجهيزات والاحتفالات لأكبر الفاعليات التي ستشهدها المملكة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية، ولهذا تصدّر البحث عنه محركات البحث.

ويأتي احتفال إجازة اليوم الوطني، بسبب تمُكن آل سعود من تخليص الشعب السعودي من قبضة العثمانيين، وذلك بعد أن انهارت الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وغادر الأتراك المنطقة في مطلع القرن العشرين.

وفرض أبناء آل سعود بفرض على مملكة الحجاز ونجد والأحساء وعسير، ووحد الملك عبدالعزيز آل سعود المنطقة تدريجيًا وبعد مرور 5 سنوات من الحكم على البلاد وإصدار مرسوم ملكي بتوحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 23 سبتمبر 1932، وتمّ إعلانها دولةً إسلاميةً لغتها العربية ودستورها القرآن الكريم، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا التاريخ ذكرى وطنية وإجازة للهيئات الحكومية العامة والقطاعات الخاصة في الدولة.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444

وأعلنت السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 وسيكون هذا العام يومي الأربعاء والخميس، وبدأ التحضير وإقامة التجهيزات والاحتفالات لأكبر فاعليات التي ستشهدها المملكة منذ تاريخ تأسيسها. وأشارت وزارة الموارد البشرية في السعودية، وفق بيان رسمي، إلى أنَّها تستعد لتغطية جميع الفعاليات والأنشطة.

إجازة اليوم الوطني السعودي

وأكّدت وزارة الموارد البشرية في السعودية أنَّ إجازة اليوم الوطني ستكون مدفوعة الأجر لكل العاملين في القطاعي العام والخاص، وتشمل البنوك والمدارس والمؤسسات الحكومية والهيئات الإدارية وكل الوزارات، إذ يهتم الجميع بمعرفة اليوم المحدد من أجل المشاركة في المسيرات والأنشطة التي تنظمها الدولة للمواطنين.

وتسود إجازة اليوم الوطني حالة من الترقب والانتظار من المواطنين من أجل المشاركة في اليوم الوطني ورفع الأعلام السعودية.

الهيئة الترفيه السعودية تعد برنامج احتفاليا للمواطنين

وفي السياق ذاته، أعدت هيئة الترفيه السعودية برنامجًا احتفاليًا للمواطنين في جميع أنحاء المملكة وجميع المحافظات، من أجل إسعاد المواطنين ورسم البسمة على وجه المواطنين بهذا اليوم الوطني العظيم، وتقديم العروض المبهجة والألعاب النارية للكبار والأطفال. وأنشأت الحكومة السعودية موقعًا إلكترونيًا رسميًا خاصًا بأناشيد اليوم الوطني السعودي.