تدريب الفرق المشاركة في حملة علاج الأنيميا والسمنة والتقزم ببني سويف

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف، برنامجا تدريبيا للفرق المشاركة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، ضمن أعمال مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بقاعة التدريب، ضمن فعاليات الدورات التدريبية والصحية، والذي يستهدف 74 متدرباً، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

الأساليب الحديثة في قياس الطول والوزن للتلاميذ

وقال الدكتور محمد يحيى مدير التأمين الصحي ببني سويف، إن التدريب تناول الأساليب الحديثة المتعددة فى قياس الوزن والطول لطلاب الابتدائي، بالإضافة إلى خطوط سير مختلف الإجراءات الصحية، التي يمر بها جميع الطالبات والطلاب، وذلك أثناء تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية الفحص الطبى في المبادرة الرئاسية.

أسلوب قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم

وأشار مدير عام التأمين الصحي ببني سويف إلى أن قياس نسبة «الهيموجلوبين» في الدم لطلاب المدارس يرتكز بشكل أساسي على تحقيق أعلى مستوى كفاءة فى أسلوب القياس، لعدة أسباب أهمها أنه يعكس الصورة الصادقة عن صحة الطالبات والطلاب، ويعلن النسبة الحقيقية لتفشى مرض الأنيميا، ويقدم صورة واضحة عن مستوى جودة التغذية للطالبات والطلاب، وأخيرًا يكتشف بعض الأمراض مبكرًا كأمراض التقزم والسمنة.