«صحة أبنائنا في أمان».. مبادرة رئاسية لمكافحة السمنة والتقزم والأنيميا

قبل 4 سنوات ومع ارتفاع معدلات السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الثلاثة، بهدف خلق جيل من الأطفال، لديهم مفهوم ثقافي صحي، وتوعيتهم وأولياء الأمور بأهمية الفحص واتباع نظام غذائي صحي سليم.

واستهدفت المبادرة الرئاسية في البداية طلاب المدارس الإبتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتضمنت إجراء مسح طبي للطلاب، وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، لتضم بعد ذلك طلاب المرحلة الإعدادية.

العلاج مجانا داخل مبادرة الرئيس لمكافحة السمنة والتقزم والأنيما

ووفقًا لضوابط وإجراءات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا، فإنه بعد إجراء الكشف الطبي يتم تحويل الطلاب المصابة بأي مرض من الأمراض الثلاثة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج اللازم بالمجان دون تحمل أي أعباء مادية.

كارت متابعة بالاشتراك مع التأمين الصحي

وبعد فحص الطلاب يجر تسليمهم «كارت المتابعة»، ويتضمن كل البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم بشكل دوري، نظرًا لأنّ أعمال المبادرة تتم مع بداية العام الدراسي كل عام منذ انطلاقها، بالإضافة إلى الاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل مستمر، عن طريق 255 عيادة للتأمين الصحي في مختلف محافظات الجمهورية.

2400 فريق طبي مشارك في المبادرة وتخصيص خط ساخن

خصصت وزارة الصحة خط ساخن 106 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمبادرة من قبل أولياء الأمور، وتسهيل مهمة الاستفادة القصوي من المبادرة، كما قامت بتزويد عدد الفرق الطبية داخل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيما والتقزم إلى 2400 فريق طبي.

وتعليقًا على المبادرة الرئاسية، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لطلاب المدارس، تنطلق مع بداية كل عام دراسي جديد، مشيرًا إلى أنّ المبادرة استطاعت خلال العام الماضي، الكشف على قرابة 12 مليون طالب بالمدارس الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الفرق الطبية تقوم بالكشف عن الطلاب وتوعيتهم بخطر السمنة والأنيما، مؤكدة على أهمية اتباع أنظمة غذائية صحية تتناسب مع كل المعايير.