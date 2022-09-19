في ذكرى وفاة جميل راتب.. لماذا حصره مخرجو السينما في أدوار الشر؟

وجهه مميز في الدراما والسينما المصرية، استطاع أن يحفر اسمه وسط عدد من النجوم العالميين، هو الفنان جميل راتب، الذي تحل اليوم الموافق 19 سبتمبر، الذكرى الرابعة لرحيله، وتنوعت أدواره ما بين التراجيديا والاجتماعية ولكن حرص المخرجون على حصره في أدوار الشر.

جميل راتب يتحدث عن حصره في أدوار الشر

وقال الفنان جميل راتب في حوار سابق لـ«الوطن»، إن حصر المخرجين له في أدوار الشر لا يزعجه، لأنه حاول بعدها التنوع في الأدوار التي يقدمها، ووصف دوره في مسلسل "الراية البيضاء" بالحياة التي يعيشها، وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحاً كبيراً مع الفنانة سناء جميل .

أحداث مسلسل الراية البيضا

مسلسل الراية البيضا، تستند أحداثه إلى قصة حقيقية، إذ يدور صراع محموم لا ينتهي بين طرفين بالإسكندرية، «فضة المعداوي» التاجرة الثرية والمتسلطة في حلقة السمك، والسفير المتقاعد مفيد أبو الغار، حيث تحاول فضة المعداوي بكل ما لديها من نفوذ أن تستولي على القصر الأثري الذي يملكه الدكتور مفيد ويقيم فيه بعد تقاعده.

جميل راتب يتحدث عن كواليس فيلم بيت بلا حنان

وتحدث الفنان جميل راتب عن فيلم "بيت بلا حنان" مع الفنانة نادية لطفي قائلاً إن من ألطف مشاهد الفيلم، وقت ضربه لها على وجهها، وبعد التصوير كانت تذهب له غرفته وتقوله له «شفت عملت فيا إيه»، بحسب تصريحاته السابقة لـ«الوطن».

أحداث فيلم "بيت بلا حنان"

عرض فيلم "بيت بلا حنان"، في عام 1976، وتدور أحداثه حول سيطرة الأم فاطمة على أولادها، ويتحداها ابنها الأكبر عصام ويحث إخوته على التصدي لها، ويعجب عصام بجارته سهير زوجة الأسطى رجب وتبادله نفس المشاعر ويتورطان في علاقتهما، ويتفقان على الزواج بعد أن تحصل على الطلاق.