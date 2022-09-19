محمد صبحي يُحيي ذكرى وفاة جميل راتب: «تركت ونيس بلا ونيس»

أحيا الفنان محمد صبحي، ذكرى وفاة الفنان جميل راتب الرابعة، حيث وافته المنية في 19 سبتمبر عام 2018، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تجمعه مع جميل راتب خلال أعمالهما الفنية، مُعلقًا عليها بقوله: «اليوم مرت 4 سنوات على رحيل حبيبي وأبويا الروحي جميل راتب.. في 19 سبتمبر 2018.. رحلت عني يا أبا الفضل وتركت ونيس بلا ونيس.. أدعو الله لك دائمًا بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. افتقدك كثيراً».

أعمال جمعت بين جميل راتب ومحمد صبحي

يذكر أنّ جميل راتب، تعاون مع الفنان محمد صبحي، في عدد من الأعمال الفنية، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لعل أبرزها «رحلة المليون»، و«يوميات ونيس»، و«فارس بلا جواد»، و«أنا وهؤلاء» و«عايش في الغيبوبة».

تخرج من الحقوق واستكمل دراسته في فرنسا

جميل راتب، وُلد في القاهرة لأب مصري وأم مصرية وهي ابنة شقيق الناشطة المصرية هدى شعراوي وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية، وتخرج من مدرسة الحقوق الفرنسية، واستكمل دراساته الجامعية في فرنسا، ويُعد أول ظهور سينمائي له في عام 1946 من خلال فيلم «أنا الشرق»، ويعتبر فيلم الصعود إلى الهاوية نقطة التحول الرئيسية في مشواره مع السينما المصرية.