في ذكرى وفاة جميل راتب.. 3 أعمال له ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

4 سنوات تمر على ذكرى وفاة الفنان القدير جميل راتب، الذي غادر الحياة في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر عام 2018، بعد رحلة عطاء فني استمرت نحو نصف قرن، ترك خلالها إرثًا فنيًا، وعدد من الأدوار المهمة التي حملت بصمته المميزة، منها شخصية «دكتور مفيد أبو الغار» في مسلسل «الراية البيضا»، و«سليم البهظ» في فيلم «الكيف»، و«الشرنوبي» في فيلم «حب في الزنزانة»، و«رشدي الخيال» في فيلم «أمير الظلام».

وجوه كثيرة، لعبها جميل راتب وجسّدها ببراعة شديدة سواء على شاشتي السينما أو التليفزيون، وطالما ارتبط بها الجمهور في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك بها «لا عزاء للسيدات، شعبان تحت الصفر، البداية، علي بيه مظهر، الدرجة التالتة، شفيقة ومتولي، الساحر».

4 سنوات على وفاة جميل راتب

ومن أبرز الشخصيات التي قدمها في الأعمال الدرامية «رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس، ضمير أبلة حكمت، أحلام الفتى الطائر، السبنسة، زيزينيا، مسألة مبدأ، فارس بلا جواد، صيام صيام، شمس».

3 أعمال ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

وفي الذكرى الرابعة لوفاة جميل راتب، تستعرض «الوطن» أبرز 3 أفلام سينمائية شارك فيهم، وتم اختيارهم ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، من خلال السطور التالية:

على من نطلق الرصاص

عام 1975 شارك جميل راتب، في فيلم على من نطلق الرصاص، بطولة السندريلا سعاد حسني، محمود ياسين، عزت العلايلي، مجدي وهبة، سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج كمال الشيخ.

الصعود إلى الهاوية

عام 1978 شارك في فيلم الصعود إلى الهاوية، بطولة مديحة كامل، محمود ياسين، إبراهيم خان، للكاتب صالح مرسي، سيناريو وحوار ماهر عبدالحميد، إخراج كمال الشيخ.

البريء

عام 1986شارك جميل راتب في فيلم البريء، بطولة أحمد زكي، محمود عبدالعزيز، ممدوح عبدالعليم، صلاح قابيل، حسن حسني، إلهام شاهين، للكاتب وحيد حامد، إخراج عاطف الطيب.