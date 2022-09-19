تداول 3 آلاف طن بضائع استراتيجية في مينائي الإسكندرية والدخيلة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال آخر 48 ساعة، نشاطا كبيرا وملحوظا، حيث تم تداول 300 ألف طن بضائع تقريبا، من مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية، اليوم، فإنه قد تم دخول وخروج عدد 44 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 27 سفينة.

3135 حاوية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

فيما يتعلق بالحاويات، فقد تم تداول حوالي 3135 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لما تحمله من بضائع استراتيجية مهمة في حركة الملاحة.

إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية

وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره، ومتابعة المسطح المائي.