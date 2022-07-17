تداول أكثر من نصف مليون طن بضائع استراتجية في ميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تداول أكثر من نصف مليون طن بضائع خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بنشاطا ملحوظا حيث تم تداول اكثر من نصف مليون طن خلال تلك المدة من البضائع مختلفه الانواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالي 6300 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيله.

160 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركه الملاحيه بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيله ، حيث تم دخوله وخروج عدد 160 سفينه تقريبا الى ارصفه المينائين خلال أجازة عيد الأضحى، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينة.

تشديدات في ميناء الإسكندرية على الأمن الصناعي

هذا وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، كما تتم متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وتسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.