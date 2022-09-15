وصول 3 جرارات PRL جديدة إلى ميناء الإسكندرية ضمن عقد توريد قطارات تالجو

أعلنت هيئة السكك الحديدية، وصول 3 جرارات PRL جديدة لتشغيل قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الإسبانية؛ لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة «6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري» بإجمالي 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، في إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث كل عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها أسطول الوحدات المتحركة.

توريد جرارات PRL لتشغيل قطارات تالجو

كانت الشركة الإسبانية وقّعت عقدًا مع الشركة الأمريكية PRL، لتوريد الجرارات المخصصة؛ لتشغيل قطارات تالجو إذ يتكون كل قطار من 15عربة «5 عربات درجة أولى + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى»، ويُركّب جرار PRL الأمريكي على العربات، ووصل أول قطارٍ من هذه القطارات، ويُشغّل تجريبيًا حاليًا، كما أنّ من المخطط وصول باقي القطارات قبل نهاية العام الحالي.

خدمات مميزة للركاب

وتعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، إذ تُقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، لأنّها تتميز بتقنيات حديثة متطوّرة، ويمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كيلو مترًا لكل ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسٍ مخصصة لذوي الهمم، إضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق؛ للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه، بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

يذكر أنّ شركة تالجو الإسبانية تُعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقًا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحًا كبيرًا في استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.