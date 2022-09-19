تفاصيل مبادرة الإسكندرية «اتحضر للأخضر» قبل انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن آليات تنفيذ مبادرة «اتحضر للأخضر» في المحافظة، والتي تأتي في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك ضمن اجتماع موسع بحضور ممثلي من المجتمع المدني ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية.

وقال اللواء محمد الشريف إن مبادرة «اتحضر للأخضر» من أهم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء نموذجية، ما يساعد على مواجهة التغييرات المناخية وتحديات البيئة وتحسين جودة الحياة، وتبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

البنية التحتية الخضراء بالإسكندرية

وأضاف «الشريف»، خلال اللقاء، أن الإسكندرية بدأت في العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء، وعلى رأسها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة بالطاقة الشمسية بالإسكندرية، والتوسع في استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء.

مواجهة تحديات المناخ

وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

كما وجه بأهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي.

وشدد المحافظ على تذليل كافة التحديات أمام تنفيذ المبادرة، موضحًا أن التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر من ضمن أهم المشروعات التي تولي لها المحافظة اهتماما كبيرا.