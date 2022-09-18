سفراء دول أمريكا اللاتينية في شرم الشيخ لمتابعة تجهيزات قمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ، تتجمل لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المقرر عقده نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك، من مختلف أنحاء العالم، موضحا أن المشروعات المقامة بالمدينة، قاربت علي الانتهاء، ومن المقرر افتتاحها الأيام المقبلة قبل انطلاق القمة.

وقال المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، إنه التقى عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية بمكتبه بشرم الشيخ، اليوم، وجرى استعراض استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء، إذ تفقد الوفد مركز المؤتمرات الدولية، وعددا من الفنادق، والمقاصد السياحية بشرم الشيخ.

سفراء دول أمريكا اللاتينية

أكد اللواء خالد فودة، أن شرم الشيخ ستكون جاهزة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يضم قادة وزعماء ورؤساء دول وحكومات، مشيرا إلى أن المدينة في طريقها لتصبح أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط.

وقال في لقائه للوفد، الذي ضم عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية، إن هناك مشروعات تجري لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، وعددها 27 مشروعا أساسيا، بالإضافة إلى 4 أخرى فرعية.

وأوضح أن هناك بعض المشروعات جرى الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، منها منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75%، وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي.

وأضاف أن مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية، الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

أسماء الوفد اللاتيني

لفت المحافظ، إلى أن هذه اللقاءات، مستمرة مع سفراء الدول الأجنبية، لاطلاعهم علي آخر المستجدات بشأن الاستعدادات لقمة المناخ، حضر اللقاء خوسيه اوكتافيو سفير المكسيك، رفائيل فنتيميليا سفير الاكوادور، ادواردو فاريلا سفير الارجنتين، لويس لوبيز سفير جواتيمالا، اليخاندروا ميندوزا سفير بنما، تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا، وليم بارينتوس سفير فنزويلا، انا ميلينا دي جافيرا سفير كولومبيا، انطونيو باتريوتا سفير البرازيل، اندريانا روساريو سفيرة الاورجواي، فيكتور هوجو بينا باريرو سفير باراجواي، ماثيو فريسن القائم بأعمال سفارة كندا، ادوين كوسبرت رئيس البعثة الدبلوماسية البوليفية.

وحضر ممثلو وزارة الخارجية المصرية، وهم السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية الخارجية، والملحق الدبلوماسي بريهان عامر مكتب مساعد وزير وزير الخارجية.

وأوضح فودة، أنه جار الإعداد لتشغيل خط طيران مباشر، يربط بين مصر والقارة اللاتينية «القاهرة- ساو باولو»، المزمع التوقيع علي الاتفاق الخاص به بالأحرف الأولى قريبا، مع الترويج لمدينة شرم الشيخ، باعتبارها مقصد سياحي هام في الأسواق السياحية اللاتينية الناطقة باللغتين الإسبانية والبرتغالية، وقام المحافظ بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، والدكتور إسلام نبيل مدير تنشيط السياحة بجنوب سيناء.