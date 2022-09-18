«الصحة»: انتهينا من استعدادات استقبال قمة المناخ بشرم الشيخ

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قمة المناخ المقبلة COP 27، المزمع عقدها في شهر نوفمبر المقبل، مهمة من حيث التمثيل وحضور عدد كبير من رؤساء وملوك الدول ورؤساء الوزراء، والأعداد الإجمالية المتوقع مشاركتها في المؤتمر.

عبدالغفار: التأكيد على التأمين الطبي الشامل لضيوف المؤتمر

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة عملت منذ أكثر من عام، على الاستعداد لتلك القمة المهمة، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ، وجرى التأكيد على التأمين الطبي الشامل لضيوف المؤتمر ومدينة شرم الشيخ، والمقيمين في المدينة، على هامش المؤتمر.

تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي والمنشآت الصحية إلى منشآت صحية خضراء

واستطرد: «جرى تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي والمنشآت الصحية، إلى منشآت صحية خضراء وصديقة للبيئة، كما تم وضع تأمين وقائي، يشمل وصول واستقبال الوفود والتعامل معهم في المطارات ومنافذ الدخول، وكذا تأمين وقائي يشمل الفنادق والمطاعم والعيادات الموجودة في الفنادق، بخلاف التأمين الطبي العادي».

وأوضح أن الوزارة مهتمة كذلك، بعقد فحوصات دورية لكل حاضري المؤتمر ومقدمي الأغذية، وطريقة التخزين الجيد للأطعمة، وكل ما يتعلق بالنواحي الصحية، بمفهوم الصحة العامة، مشيرا إلى أن المختلف في تلك القمة المرتقبة، حجم الحضور، ومستوى التمثيل من الدول المشاركة، «لم يعد يقتصر التأمين بشكل أساسي على مصابي كورونا وإن كان جزء مهم، ولكن هناك أعباء إضافية تتمثل في عقد المؤتمر».

وتابع: «المؤتمر بيفتح أبوابه لجميع الحضور بتمثيل كبير ومشرف على مستوى رؤساء وملوك الدول، ما يضع مصر والقيادة السياسية في بؤرة اهتمام العالم، وأن تستقبل مصر حدثا عالميا متميزا في مدينة سياحية متميزة لابد وأن تكون على المستوى الصحي الأمن الآئق لهذا الحدث».