رئيس حزب الشعب الجمهوري: الدولة تستهدف تحقيق حياة كريمة للمفرج عنهم

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن حزبه يثمن العمل الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسية مشيرا إلى أنه لا يجب ترك المفرج عنه بعفو رئاسي فريسة للاستقطاب من قبل جماعات تعمل ضد الوطن، خصوصا وأن الكثير منهم من الشباب صغير السن والمفتقد للخبرة وبالتالي لابد من احتوائهم وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وأضاف أن الطالب لابد وأن يعود للدراسة ومن كان يعمل منهم يعود إلى عمله وهذه هي سمات النظم السياسية الواعية المنفتحة، موضحا أن المجتمع المصري لديه من الرحابة وسعة الصدر ما يُمكنه من استيعابهم مرة أخرى.

الدولة المصرية تلعب دورا في تأهيل ودمج المفرج عنهم

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «dmc» أن الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع، فمن كان يدرس يعود للدراسة مرة أخرى ومن كان يعمل يعود لعمله: «قد نحتاج بعض التعديلات التشريعية من أجل دمج المفرج عنهم بالعفو الرئاسي مرة أخرى، وحتى لا يحدث اجتذاب لهم عن طريق تمويلات خارجية تستهدف الدولة المصرية».

ضمان حياة كريمة للمفرج عنهم

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري أنه يجب أن يضمن المجتمع للمفرج عنهم حياة كريمة، ويبدأ حياته مرة أخرى ونكسبه مرة أخرى كعنصر نافع للمجتمع بعد أن دفع ثمن الخطأ الذي ارتكبه، وليكون عنصر فعال للوطن من جديد.