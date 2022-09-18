لجنة العفو الرئاسي: مستعدون لتلبية احتياجات المُفرج عنهم تنفيذا لتوجيهات السيسي

أكد لجنة العفو الرئاسي، أنّها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُستعدة لتلقي الطلبات من المُفرج عنهم، لتلبية أي احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها أي موضوعات متعلقة بالعمل ورفع الآثار الناجمة عن وجودهم في الحبس.

وأوضحت اللجنة في بيان عنها، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع أجهزة الدولة المعنية، والقوى السياسية والحزبية، حيث تفحص اللجنة بالفعل قوائم المُفرج عنهم.

وتابعت لجنة العفو، أنّها تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وتتوجّه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.