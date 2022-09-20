الفرق بين «iOS 16» و«آندرويد 13».. الأول آمن والثاني تطبيقاته مجانية

منافسة وصراع دائم بين نظامي التشغيل iOS وAndroid، ما يتيح مزايا لكل نظام عن غيره، فيتمتع iOS بالخصوصة والأمان أكثر من أندرويد، فيما يتميز الأخير بوفرة التطبيقات المجانية.

22.%27 نسبة استخدام نظام iOS عالمياً

وبحسب المهندس وليد حجاج الباحث في أمن المعلومات لـ«الوطن»، فإنَّ تقرير يشير إلى نسبة استخدام نظام iOS التابع لشركة «آبل» والمشغل لـ هواتف آيفون تقدر بنحو 27.22% عالمياً، مقابل 72.11% لهواتف أندرويد، ما يعنى أنَّ النسبة الأكبر لصالح مستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

تحديث جديد لنظام التشغيل التابع لها iOS 16

وأضاف الباحث أنَّ شركة «آبل» أصدرت مؤخرًا تحديث جديد لنظام التشغيل التابع لها iOS 16 الذي يتميز بكونه الأحدث من ثاني أكبر الشركات مبيعًا للهواتف المحمولة في العالم بعد سامونج، ويلبي احتياجات العديد من مستخدمي آيفون.

وأضاف أنَّ أولى تلك المزايا هي «مفاتيح الوصول»، التي تعتبر فكرة جيدة للغاية لاستبدال كلمات المرور القديمة، خصوصًا أنَّها أسهل في الاستخدام وأكثر أمانًا من كلمات المرور العادية.

تطبيق Health وكلمات المرور القديمة

وتابع «حجاج»، أنَّ التحديث في نظام التشغيل iOS 16 رائع خصوصًا فيما يخص تطبيق Health، مشيرًا إلى أنَّ هذا التطبيق يهم المرضى ويسهم في إدارة أدويتهم إلى جانب تعيين وقت محدد للدواء، ويمنح مستخدميه إشعارًا بالحصول على هذا الدواء في الأوقات المحددة مسبقًا.

وضع «القفل»

وأكّد الباحث أنَّ هناك ميزة رائعة للغاية تتوفر في iOS 16، وهي «وضع القفل»، الذي يمنح المستخدمين وضع أمان شديد يحد من الوظائف ويعزز الأمان بشكل أكبر لمنع أي هجمات لبرامج التجسس، مشيرًا إلى أنَّ هذه الميزة لن تجدها في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.