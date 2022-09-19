مدبولي يسجل كلمة بدفتر تعازي الملكة إليزابيث: نقف لجواركم في اللحظات الحزينة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكّد خلالها وقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة وتمنياته له باستمرار التقدم والازدهار.

نطل كلمة مدبولي في دفتر التعازي الملكي

وعقب مراسم الجنازة، سجّل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكي، ونصها: «أتوجه بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، إنَّ الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار».