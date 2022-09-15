مدبولي يتابع مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف عددٍ من مشروعات التطوير في القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، والمتضمنة العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة، وكذا إعادة الوجه الحضاري للعاصمة «القاهرة»، وظهورها في أبهي صورة لها بما يعكس إرثها التاريخي والثقافي.

واستعرض اللواء خالد عبدالعال، جهود التعامل مع مختلف المناطق غير المخططة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية وإزالتها، سعيًا لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

موقف الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون

واستعرض المحافظ موقف الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، وكذا موقف تسكين المستحقين، أوتعويضهم، منوهًا بما يحدث من أعمال تطويرٍ للمنطقة المحيطة بشارع سور مجرى العيون، والتي تتضمن مناطق عين الصيرة، ومساكن أبو السعود، وجمعية الطفولة السعيدة، والمنطقة المحيطة بمستشفى 57357، مشيرًا إلى مراحل أعمال التطوير بتلك المناطق، وما تم إنجازه منها.