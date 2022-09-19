القائم بأعمال حزب المؤتمر: لجنة العفو الرئاسي تعمل بحيادية ودقة

قال مجدي مرشد، القائم بأعمال حزب المؤتمر، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل، بالتعاون مع جهات كثيرة، على دراسة الحالات المطلوب العفو عنها وترفعها للقيادات السياسية.

وأوضح «مرشد» أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بتنفيذ طلبات لجنة العفو الرئاسي، ولكن هناك نقلة منطقية كانت مطلوبة، وهي دمج المفرج عنهم، خاصة أن الكثير منهم يخرج للمجتمع غير قادر على الرجوع مرة أخرى لعمله ودراسته ويندمج مرة أخرى ويصبح عضوًا منتجًا وفاعلاً.

خطوات دمج المفرج عنهم نقلة نوعية مشكورة

وأضاف القائم بأعمال حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «dmc» أن ما فعلته لجنة العفو الرئاسي من خطوات لدمج المفرج عنهم مرة أخرى للمجتمع نقلة نوعية مشكورة عليها، وبنفس الوقت لا بد من شكر القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للطلبات بعد دراستها، وفحصها جيدًا وعودة العناصر المفرج عنهم للحياة.

دمج المفرج عنهم للمجتمع مرة أخرى وعودتهم للحياة الطبيعية

وأوضح «مرشد» أن دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى وعودتهم للحياة الطبيعية خطوة ليست بالسهلة على الإطلاق، وتحتاج لجهد كبير وتنسيق ولكنها مهمة للغاية لإبعاد هؤلاء عن ممارسة أي شيء غير إيجابي بالمجتمع، أو الاتجاه لمعاداة الوطن، موضحًا أن لجنة العفو تعمل بنوع من الحيادية والفحص والدقة.