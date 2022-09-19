«تعليم الإسكندرية» تطلق مسابقة للطلبة عن تغيرات المناخ.. شروط الاشتراك

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مسابقة إلكترونية بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق مؤتمر قمة المناخ، وذلك تنفيذا لخطة التوجيه العام للتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022-2023 لاستثمار وقت فراغ الطلاب ونشر الوعي الإلكتروني لديهم، وذلك بجوائز تبلغ قيمتها من 100 إلى 500 جنيه.

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن المسابقة عبارة عن «فيديو كرتون» تعليمي عن التغيرات المناخية للمرحلة الابتدائية، وقصة تعليمية مصورة «story barad» عن المدن المستدامة «مرحلة ابتدائية - مرحلة إعدادية»، وتصميم تطبيق تعليمي عن المشروعات القومية «مرحلة ابتدائية - مرحلة إعدادية - مرحلة ثانوية».

شروط الاشتراك في المسابقة

ويشترط للاشتراك في المسابقة التالي:

1- يشترك الطالب بعمل واحد من الأعمال الثلاثة.

2- يكون العمل من تصميم وتنفيذ الطالب.

3- أن يكون العمل جديد وغير منقول أو مكرر.

4- ألا يتعارض مع القيم الأخلاقية وقيم الولاء والانتماء للمجتمع.

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى التالي:

1- استثمار وقت فراغ الطلاب أثناء الإجازة بأنشطة علمية مفيدة.

2- نشر الوعي بإيجابيات التكنولوجيا في دعم المعرفة العلمية.

3- دعم الإبداعات والابتكارات العلمية للطلاب.

4- تفعيل شعار الاتحادات الطلابية.

خطوات تنفيذ الأعمال المطلوبة

يتم تنفيذ الأعمال المطلوبة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والخاصة بانتشار فيروس «كوفيد 19»، طبقا للضوابط التالية:

1- تتولى الإدارة الإعلان عن المسابقة بإعداد نشرة وإرسالها إلى جميع المدارس التابعة لها، ويتولى الرائد العام لكل مرحلة الإشراف العام على إعداد وتنفيذ المسابقة.

2- تشكل لجنة للإعداد ومتابعة التنفيذ من بين العاملين بالتربية الاجتماعية بالإدارة، على أن يكون من بينهم مسئول مالي وإداري.

3- تشكل لجنة للتقييم من عضو من توجيه التربية الاجتماعية وعضو من توجيه الحاسب الآلي وعضو من التطوير التكنولوجي لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل موضوع من موضوعات المسابقة.

4- تصرف مكافآت للجان «الإعداد - متابعة التنفيذ»، ويتم التحكيم لكل مستوى وفقا للقواعد المنظمة لذلك من الموارد المالية المتاحة بكل مستوى «مدرسة أو إدارة».

5- يتم تصعيد المركز الأول فقط لكل موضوع من موضوعات المسابقة على مستوى الإدارة.

6- تصرف حوافز مناسبة للفائزين مادية أو عينية على أن يتم تسليم الأعمال ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري.