بدأ أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، البحث عن موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك بعد انتهاء الامتحانات أمس الخميس، عقب أداء الطلاب لامتحان آخر مادة وهي العلوم.

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ومن المقرر نشر وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم بالإٍسكندرية، خاصة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية أمس، واستمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

ويمكن للطلاب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من هنا.

كما يضع موقع التربية والتعليم بالإسكندرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على الصفحة الرسمية للموقع، وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس لظهور النتيجة ولكن مازال الرابط معلق لعدم ظهور النتيجة حتى الآن، حيث مازالت في مرحلة التصحيح بعد انتهاء آخر امتحان أمس.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية كان قد بلغ 106616 طالبا أدوا امتحاناتهم أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، وذلك بمشاركة 14714 ملاحظًا، و1713 مراقبا، و1502 معاونا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 764، مشيرة إلى انتهاء الامتحانات بدون أي مشاكل أو معوقات أو شكاوى، مع الاستمرار في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ووضع الدرجات من أجل اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثم إعلان الأوائل والنتيجة كاملة على موقع المديرية.