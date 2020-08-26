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بدء تنفيذ النشاط الفني الصيفي للطلاب المبدعين عبر الإنترنت بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:50 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

قرر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بدء تنفيذ خطة المراكز الصيفية للطلاب المبدعين في الأعمال الفنية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وذلك بدءً من الأول من سبتمبر المقبل حتى نهاية الشهر نفسه.

وأضاف "سويد" أن الطلاب المشاركين في تنفيذ الأعمال الفنية سيرسلون أعمالهم للتوجيه العام للتربية الفنية خلال الفترة المشار إليها، ثم ترفع أعمالهم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتقييمها وتحكيمها وإعلان أسماء الفائزين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، بعد مشاركتهم في تنفيذ المسابقتين، وهما مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني، ومسابقة  الأشغال الفنية والتعبير المجسم. 

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