بدء تنفيذ النشاط الفني الصيفي للطلاب المبدعين عبر الإنترنت بالمنوفية

قرر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بدء تنفيذ خطة المراكز الصيفية للطلاب المبدعين في الأعمال الفنية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وذلك بدءً من الأول من سبتمبر المقبل حتى نهاية الشهر نفسه.

وأضاف "سويد" أن الطلاب المشاركين في تنفيذ الأعمال الفنية سيرسلون أعمالهم للتوجيه العام للتربية الفنية خلال الفترة المشار إليها، ثم ترفع أعمالهم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتقييمها وتحكيمها وإعلان أسماء الفائزين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، بعد مشاركتهم في تنفيذ المسابقتين، وهما مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني، ومسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم.