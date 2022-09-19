نور إيهاب تكشف مفاجأة: «مشروع خطوبة من الوسط الفني»

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب ضيفة على إحدى حلقات برنامج السفيرة عزيزة، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والذي يتم اذاعته عبر شاشة قناة DMC، وأدلت بكثير من التصريحات، كشفت فيها عن ارتباطها بأحد الشبان من الوسط الفني.

وفاجأت الفنانة نور إيهاب مقدمي برنامج السفيرة عزيزة، بأنها مرتبطة حالياً بشاب من داخل الوسط الفني، وقالت: «فيه مشروع خطوبة إن شاء الله قريب، وأول مرة أقول ده».

نور إيهاب تكشف ارتباطها

كما كشفت نور إيهاب عن مواصفات الشاب المرتبطة به، بقولها: «مواصفات الشخصية اللى أنا مرتبطة بيها هي دى المواصفات اللي باحبها، واللي أنا كنت أحب أكون مع حد كدا، إنه يكون حد حنين جداً، وأنه يكون بيفهم شغلي».

«إيهاب»: أستعد للمشاركة بالسباق الرمضاني

وتابعت «إيهاب» أنه ليس كل الأشخاص يستوعبون تفاصيل عملها، من أنها يمكن أن تتعرف على الكثيرين وأوقات التصوير الخاصة بها، مشيرةً إلى أن الشاب المرتبطة به يستوعب كل هذا، لأنه شاب من داخل الوسط الفني.

وكشفت عن أنها تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، ولكنها لم تبدأ تصوير بعد، ولكنهم بدأوا التحضير لها، وأكدت أن الشخصية مختلفة، والزمن مختلف.