نور إيهاب: بدأت ممثلة إعلانات وعائلتي فنية من الدرجة الأولى

أعربت الفنانة الصاعدة نور ايهاب عن سعادتها بالعمل فى مسلسل «أعمل إيه»، مع نجوم كبار، حيث أكدت أنها استفادت كثيراً من خلال العمل مع هؤلاء النجوم، ومن توجيهاتهم وملحوظاتهم، وقالت عن الفنان خالد الصاوي: «لم أشعر أنني أمثل أمامه، فهو إنسان قريب من القلب، والمسلسل ككل مسلسل عائلي داخل الاستوديو».

عائلة فنية وجدها المطرب «عبد الغني السيد»

وأوضحت «إيهاب»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «dmc» أنها من عائلة فنية، فجدها هو المطرب الراحل عبدالغني السيد، ووالدها عازف الكمان في فرقة صلاح غباشى الموسيقية، كما أن الفنانة شيرين رضا هى ابنة عم والدتها.

البيانو مع الدراسة.. أحلام لا تنتهي

وعن مواهبها الفنية، تابعت الفنانة نور ايهاب قائلة: «أعزف البيانو، وأسرتي تشجعني جداً على الاستمرار في طريق الفن، وأحاول دائماً التوفيق بين العمل والدراسة، لأنني ما زلت في مراحل دراستي».

بداية فنية في «يوميات زوجة مفروسة»

وعن بداياتها الفنية، قالت نور: «بدأت عندما كنت صغيرة، بعمل إعلانات كثيرة، وبعد دخولي المدرسة وقفت شوية، ورجعت فى رمضان بمسلسل يوميات زوجة مفروسة، الجزء الأول»، مشيرةً إلى أن المخرج أحمد نور هو من رشحها لأداء دور «مي»، وأضافت: «الفنانة داليا البحيرى اقتنعت بي، فمضيت العقد تاني يوم».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن: سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن، ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهم الأسرة المصرية، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.