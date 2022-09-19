وزارة الصحة تنفي شائعة بيع 5 مستشفيات: «لم تناقش من الأساس»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لم يطرح بأي شكل من الأشكال قيام الحكومة أو وزارة الصحة بعرض أي من المستشفيات التابعة لها للبيع، موضحا أن هناك هيئة اقتصادية أنشئت بقانون في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1964 لتقديم خدمة العلاج بأجر وهي هيئة اقتصادية، ولها في القاهرة 5 مستشفيات وجرى الحديث حول عرض أحد تلك المستشفيات للاستثمار من خلال القطاع الخاص.

الاستثمار في مستشفى «هليوبولس»

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «شائعات وحقائق» المذاع على فضائية «اكستر نيوز»، أن الاستثمار في الـ5 مستشفيات سيكون في صورة تطوير وتقديم خدمات علاجية متميزة، على سبيل المثال أن يكون هناك مكان مخصص في مستشفى «هليوبولس» للسياحة العلاجية، وأماكن إقامة فندقية.

وأشار إلى أن الفائدة التي تعود على المواطن هو وجود خدمات صحية جيدة، موضحا أن القطاع الخاص يستفيد بالمبنى والعاملين والأرض المقام عليها والفرق الصحية.

وتابع يمكن للدولة من تحديد الأسعار التي لن تزيد على المواطن «ستكون الخدمات الصحية متميزة وبنفس الأسعار الحالية».

أكاذيب واضحة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الشائعات المتعلقة بالبيع أو تخلي الدولة عن مستشفياتها وبيع قطاع الصحة ورفع أسعار الخدمة الطبية على المواطن هي مجرد أكاذيب واضحة، ولم تناقش من قريب أو بعيد حتى ننفيها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وضع ملف الصحة على قائمة الأولويات، ومن ثم جرى التحرك في اتجاه تحسين المنشآت الصحية والتجهيزات الطبية، وبناء مستشفيات جديدة مملوكة للدولة.