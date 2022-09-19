الصحة: التهاب الكبد «سي» ينتقل من خلال مشاركة الأدوات الشخصية

حددت وزارة الصحة والسكان تعريف مرض التهاب الكبد الفيروسي «سي»، وكيفية انتقاله، موضحة في تقرير رسمي: «فيروس الالتهاب الكبدي سي من أكثر الأمراض التي تصيب الكبد شيوعا ويمكن أن تسبب أمراض حادة ومزمنة كالتليف الكبدي وأورام الكبد السرطانية».

ما هو التهاب بالكبد الفيروسي «سي»؟

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أن فيروس الالتهاب الكبد الفيروسي ينتقل من خلال مشاركة الأدوات الشخصية كفرشاة الأسنان، والشعر وقصافات الأظافر والمقصات، لافتة الى أنه ينتقل من الأم الحامل المصابة الى الجنين.

وأضافت الوزارة ينتقل فيروس الالتهاب الكبدي «سي» أيضا من خلال بعض الممارسات الطبية غير الآمنة، كإعادة استخدام السرنجات أو الأدوات الطبية الغير معقمة، مشيرة الى أهمية إجراء تحليل البي سي ار للتأكد من الشفاء.

لقاح الالتهاب الكبد الفيروسي سي

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح التهاب الكبد الفيروسي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.

القوافل الطبية المقرر انطلاقها اليوم

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اطلاق مجموعة من القوافل الطبية اليوم ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، لافتة الى أن القوافل الطبية من المقرر أن تشمل «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

وتابعت الوزارة من المقرر أن تكون القوافل الطبية بمحافظات الإسكندرية - أسوان - البحر الأحمر، مطالبة المواطنين من الاشتراك في هذه القوافل الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا".