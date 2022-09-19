وزير الخارجية يرحب باهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في مصر

التقى سامح شكري وزير الخارجية، نظيره وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهمية تبادل الخبرات بين مصر والهند

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن الوزيرين أعربا عن تقديرهما للنشاط الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرا، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة للتجارة في يوليو 2022 وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تطرقا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات التنموية.

أضاف أن الوزير شكري رحب باهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في مصر، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استعادة النشاط الاقتصادي العالمي

أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لاسيما خلال الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين في عام 2023، والتي تتطلع مصر لأن تسهم في استعادة النشاط الاقتصادي العالمي، وضمان احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية الحالية.