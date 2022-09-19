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وزارة الخارجية: البرتغال تدعم عملية التطوير الاقتصادي والتنموي في مصر

كتب:

محمد حسن عامر
07:27 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
 وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية البرتغال

 وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية البرتغال

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير

وبحسب تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى في التعاون القائم في مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصاديا وتنمويا.

استعراض تطورات الأزمة الليبية والأوكرانية

وأضاف أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، إذ تركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر. 

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