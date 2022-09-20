قبيلة في سيدي عبدالرحمن تعزم 5000 فرد في حفل زفاف.. أرز ولحم

الكرم والجود من سماتهم الأصيلة، وهذا يتضح في أفراح قبائل محافظة مطروح، والتي تكون فيها الدعوة عامة للجميع، من أبناء القبائل والعائلات وأبناء وادى الدنيا، وضيوفهم في الساحل الشمالي، وضربت قبيلة الجريدات عائلة أبو هاشم في سيدى عبدالرحمن أروع الأمثال، خلال فرح شابين شقيقين من أبناء القبيلة بقيامها بعزومة أعداد كبيرة من داخل محافظة مطروح من الحمام شرقاً وحتى السلوم غربا ومن خارج مطروح، من الإسكندرية والبحيرة والقاهرة والصعيد ومختلف المحافظات، ونحرو الذبائح وأقاموا وليمة ضخمة لأكثر من 5000 شخص من المعازيم.

من سمات القبائل العربية عامة و قبائل مطروح خاصة الكرم، من نقب قبائل الجميعات، والسننه، وأولاد علي، والقطعان، بالإضافة إلى قبائل سيوة، وجميع التركيبات والعائلات المتفرعة منها، حسب العمدة إبراهيم مهنا عمدة سيدي عبدالرحمن، لـ «الوطن»، مستكملا: «وعندما يأتي إلى رجل من أبناء البادية أحد في بيته حتى لو رجل بسيط وفقير، ولدية شاه واحدة في بيته يذبحها إكراماً للضيوف، وفي الافراح تذبح الضأن والعجول وكل فرح له ظروفه، وإحضار طباخين وجزارين، لإعداد الطعام، وتسويته، وعمل الأكلات البدوية التي تشتهر بها محافظة مطروح وهي الارز واللحمة بجميع أنواعهم، طبقا الإمكانات في الافراح».

أفراح سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي

وأضاف عمدة سيدي عبدالرحمن أن فرح سيدي عبدالرحمن اليوم لقبيلة الجريدات عائلة ابو هاشم، دعوا الجميع منذ أيام، ودعوتهم مفتوحة لزواج العريس فارس عبدالله، وشقيقه العريس أكرم عبدالله، أبناء الحاج عبدالله عبد الحميد هاشم، وعائلة هاشم المعروفة في الساحل الشمالي بسيدي عبدالرحمن وحضره ما يزيد عن 5 آلاف فرد، والرجال يحتفلون في مكان مع العريس، بينما السيدات مع العروسة بمكان اخر.

طقوس أفراح قبائل مطروح

وأوضح عمدة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي أن القبائل تتميز بعادات وتقاليد في الافراح وتبدأ بدعوة المعازيم قبل الافراح بوقت كافي أسبوع أو أكثر، ويتم تجهيز شوادر ضخمة وبيوت عرب، لجلوس الضيوف بها، والاتفاق مع طاقين طباخين بمعداته، وجزار يذبح الذبائح وبوفيه مشروبات مفتوحة في الفرح يقدم سخن زساقع شاي وقهوة وفاكهة واكلات حلو، ويتم تجهيز وجبة عشاء فقط أو وجبة عشاء ووجباء غذاء في اليوم التالي حسب كل فرح علي حدة، ويلتقي كل أقارب العرسان ويجلسون ويتناول ن الأطعمة، والشراب ويتسامرون، وتقال كلمات عظة من شيوخ القبائل للعرسان والشباب حول الزواج، وتكون فرحة جماعية مع الاهل والأصدقاء والاقارب والجيران والضيوف، حقا في مطروح ليالي ألف ليلة وليلة.