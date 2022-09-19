طارق الخولي: أعضاء لجنة العفو الرئاسي منفتحون لفحص الطلبات دون استثناء

أعرب النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خالص امتنانه وتقديره للتكليفات الرئاسية الجديدة المنوط بها للجنة العفو الرئاسي، والتي تتمثل في تلقي طلبات المفرج عنهم والتواصل معهم بشكل مستمر، والسعي لإزالة أي عقبات تقف أمام عملية دمجهم للمجتمع من جديد.

أوضح خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عملية تلقي طلبات الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي تجرى عن طريق تواصلهم مع لجنة العفو الرئاسي بشكل مباشر دون أي وسيط بينهم، ما يسهم في سرعة الرد عليهم وتقديم يد العون لهم في أسرع وقت دون أي مماطلة، أو تأخر في الرد.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة منفتحون لسماع وفحص كافة الطلبات دون استثناء.

آليات دمج المفرج عنهم في المجتمع

أضاف أن آليات دمج المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي تتمثل في إعادة المفرج عنه من الموظفين الحكوميين إلى عملهم من جديد لممارسة حياتهم الطبيعية بشكل سليم، وتوفير فرص عمل بمؤسسات الدولة والخاصة لمن لم يكن لديه عمل قبل فترة حبسه، وإزالة كافة العقبات الحياتية التي تواجههم.

يأتي ذلك في إطار توحيد الصف المصري، وخلق أجواء مناخية سليمة ومطمئنة تجاه المجتمع المصري كافة.

وفي نهاية حديثه، طالب عضو لجنة العفو الرئاسي المفرج عنهم بضرورة مراجعة أفكارهم ومواقفهم واستغلال قرار العفو الصادر بحقهم في الاندماج مع المجتمع المصري، والنظر إلى المستقبل ومحو أي أفكار تعكر صفوة المجتمع.