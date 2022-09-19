رئيس «حقوق إنسان النواب» عن قرارات العفو الرئاسي: تعزز بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحراك الذي تشهده مصر حاليا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفقا للاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال النائب طارق رضوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استمرار قرارات العفو الرئاسي يعزز المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار «رضوان» إلى أن السيسي يعد أول رئيس في مصر يستخدم صلاحيته الدستورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين بقضايا سياسية، والتاريخ سيذكر أنه الرئيس الوحيد الذي حرص على جمع شتات المؤيدين والمعارضين تحت مظلة واحدة لخدمة الوطن.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية استمرار صدور قرارات العفو الرئاسي للمفرج عنهم بالتوازي مع عمل لجنة الحوار الوطني، ما يعزز فكرة بناء الجمهورية الجديدة.

توضيح جهود مصر في مجال حقوق الإنسان للوفود والسفراء الأجانب

وتابع: «نسعى من خلال اللجنة البرلمانية إلى توضيح الجهود المصرية في مجال حقوق الإنسان للوفود والسفراء الأجانب؛ الأمر الذي يساهم دائما في توضيح الصورة الحقيقية لمصر، ويرد على الأكاذيب التي تحاول قوى الشر بثها لزعزعة استقرار الوطن».