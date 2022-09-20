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الإمام الأكبر ينعى زميله أحمد البساطي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

كتب:

إسراء سليمان
12:39 ص | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

نعى فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زميله الدكتور أحمد البساطي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الذي توفاه الله أمس الاثنين.

وفاة الدكتور أحمد البساطي

كما تقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور أحمد البساطي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه وتلامذته الصبر والسلوان.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.